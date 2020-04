Após críticas de Bolsonaro, internautas levantam tag #ForaMaia

Na noite desta quinta-feira (16), usuários de redes sociais se uniram para protestar contra o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). No Twitter, usuários levaram a #ForaMaia aos assuntos mais comentados da rede social.

A manifestação ocorre após Jair Bolsonaro, durante entrevista à CNN Brasil, fazer críticas a Maia e acusá-lo de conspiração para tirar o presidente do palácio do Planalto. A declaração foi dada ao comentar sobre a aprovação de um projeto de socorro aos estados por causa da crise do coronavírus.

– Parece que a intenção é me tirar do governo. Quero crer que esteja equivocado – apontou Bolsonaro.

Nas rede sociais, apoiadores do presidente ecoaram as críticas de Bolsonaro e publicaram várias imagens pedindo a saída de Rodrigo Maia da política.