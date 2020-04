Após ser acusado de estupro, Prior se pronuncia e diz que é inocente

Redação AM POST*

O ex-BBB, Felipe Prior, resolveu romper o silêncio e se pronunciar em seu perfil no Instagram sobre a acusação de estupro e afirmar que é inocente.

As denúncias vieram a tona após uma reportagem da revista Marie Clarie, publicada nesta sexta-feira (3) que relata denúncia de duas mulher que afirmam que os casos aconteceram na época em que o paulista era aluno do curso de Arquitetura da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo (SP). O ex-participante do reality show foi eliminado na terça-feira (31) em paredão contra as sisters Manu e Mari.

As investigações começaram no fim de janeiro, quando o acusado ainda estava confinado no programa da Globo, a partir do relato da primeira vítima. “[…] Conforme tivemos informações sobre a existência de outras, percebemos que, para que os fatos fossem relatados com a devida profundidade e complexidade, teríamos que fazer uma investigação defensiva abrangente. E assim chegamos à segunda e à terceira vítimas e às demais testemunhas. Tivemos inclusive notícia de pelo menos uma outra, que acabou preferindo não depor”, disse a criminalista Maira Pinheiro, advogada das três mulheres, à revista Marie Claire.

“Felipe Prior, por sua assessoria, informa que não tomou conhecimento do teor de acusações de crimes que jamais cometeu, e que jamais cometeria. Por enquanto, Felipe Prior repudia, veementemente, as levianas informações espalhadas sobre supostos fatos que teriam ocorrido há anos, mas somente agora, depois de ter adquirido visibilidade pública, são manobrados. Felipe Prior estará à disposição das autoridades para qualquer tipo de questionamento, e adotará todas as medidas necessárias contra os que investem contra a sua civilidade”, diz nota assinada por equipe de advogados dele.

