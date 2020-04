Assaltantes fazem a limpa em linhas de ônibus de Manaus

Redação AM POST

Três ônibus da linha 032, 418 e 680, foram alvos de criminosos na noite desta segunda-feira (13), em áreas distintas em Manaus. Nas ocasiões, todos os suspeitos estavam com armas de fogo ou armas brancas.

Conforme informações de um passageiro do 032, três homens armados armados entraram no coletivo como se fossem passageiros no Terminal de Integração 3 (T3), por volta das 19h, chegando na avenida Max Teixeira, os criminosos deram voz de assalto e fizeram a limpa, levando toda a renda do coletivo e os pertences das vítimas.

No ônibus da linha 418, uma testemunha relatou que um homem armado, entrou no coletivo em uma parte do bairro Oswaldo Frota, volta das 20h, e anunciou o assalto. O homem levou a renda do coletivo e aparelhos celulares dos dez passageiros e em seguida fugiu sem ser identificado.

E no ônibus a linha 680, o suspeito entrou e quando o coletivo se aproximou da avenida Buriti, ele anunciou o assalto com uma arma de fogo. Ele também levou toda a renda do coletivo e três aparelhos celulares.

A polícia segue nas investigações para identificar e capturar os criminosos.