Aumenta para 879 o número de pacientes fora do período de transmissão do coronavírus no AM

A Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) informou em boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (22) que 879 pessoas no Amazonas se recuperaram e estão fora do período de transmissão do novo coronavírus (Covid-19). O número representa 35,4% no índice de recuperados diante do número de casos confirmados da doença, que saltou para 2479.

“São aqueles que cumpriram os 14 dias preconizados da doença e que não apresentam mais sintomas”, explicou a presidente da Fundação Vigilância em Saúde (FVS-AM), Rosemary Pinto.

Ela também frisou que pacientes do grupo de risco com suspeita de Covid-19 e que tenham outras comorbidades devem procurar uma unidade de saúde rapidamente e não deixar os sintomas agravarem.

“Isso leva à necessidade de que os casos leves sintomáticos de síndrome respiratória fiquem em casa para permitir que a rede assistencial fique livre, fique acessível para esses pacientes que precisam de uma avaliação médica, uma internação e talvez até mesmo de uma UTI”, recomendou a presidente da FVS.

Durante a transmissão ao vivo pelas redes sociais do governo do Amazonas, a secretária de Saúde, Simone Papaiz, afirmou que o Estado está avançando nas tratativas com o Governo Federal para a instalação do hospital de campanha anunciado pelo Ministério da Saúde no início de abril. A proposta é que essa unidade seja exclusiva para o atendimento a pacientes com quadro de média complexidade.