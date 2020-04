Aumento na quantidade de enterros em Manaus é destaque no Jornal Nacional

Redação AM POST*

O Jornal Nacional destacou na noite deste sábado (25) o aumento na quantidade de enterros diários em Manaus que vive um colapso causado pelo novo coronavírus (Covid-19). Hoje foram confirmados 32 óbitos pela doença, elevando para 287 o total de mortes.

Segundo reportagem a média de sepultamentos antes da pandemia de Covid-19 era de menos de 30 por dia, e agora chegam a 120. O crescimento rápido pegou o setor funerário de surpresa. Agora, a preocupação é com o risco de faltarem caixões. Conforme o presidente do Sindicato das Funerárias do Amazonas, Manuel Viana, há caixões para no máximo 10 dias.

Outro destaque da matéria foi uma denúncia do Sindicato dos Médicos sobre a falta equipamentos de proteção para profissionais de saúde no Estado. Foi exibido vídeo de profissionais do Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, se despedindo de um colega que morreu vítima de covid-19.