Avanço do coronavírus em Manaus preocupa Mandetta

Redação AM POST

O Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, relatou a aliados que se preocupa com o sistema de saúde durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e com a falta de organização do Planalto para lidar com o cenário. A informação foi divulgada pelo blog da jornalista Andréia Sadi na página do G1.

De acordo com apuração da jornalista, Mandetta disse que sistema de saúde pode “colapsar” e vê um cenário complicado começando por Manaus que tem registrado 205 casos confirmados da doenças de 229 do Amazonas. Além disso o ministro também revelou a aliados que seu foco é com a semana que vem.

Na capital Ao todo, 35 pessoas estão internadas, sendo 18 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), em estado grave. Seis mortes já foram registradas por Covid-19.

Durante reunião com os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, ele afirmou que não pretende deixar o cargo e que, se sair, sairá demitido. O presidente Jair Bolsonaro fez críticas à sua atuação à frente da pasta durante a pandemia de coronavírus.