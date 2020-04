Bandido é morto e dois são presos após sequestro a motorista de aplicativo em Manaus

Redação AM POST*

Um grupo de criminosos foi presos e um deles morreu, na tarde desta terça-feira (21), após sequestro de um motorista de transporte por aplicativo, que não teve o nome divulgado.

De acordo com informações da polícia o bando é composto por quatro meliantes que estavam armados e durante assalto levaram o carro do motorista. Em seguida eles trocaram tiros com a PMs da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), na comunidade Parque São Pedro, zona oeste de Manaus.

Durante a ação criminosa, o motorista teve as mãos amarradas e foi colocado no banco de trás do veículo. Após ter sido acionada a Rocam conseguiu localizar o carro, houve troca de tiros que baleou a vítima nas costas e matou um dos bandidos. Dois dos criminosos do grupo foram presos e um conseguiu fugir.