BBB20: Rafa Kalimann é chamada de “marmita de sertanejo” por ex-amiga

Já ficou claro que Rafa Kalimann não é querida por muitas colegas de profissão. Desde que entrou no programa, a mineira já teve desentendimentos com pelo menos duas delas, Bianca Andrade e Mari Gonzales. Fora do reality, outras influenciadoras também manifestaram antipatia à Rafa. No entanto, nada comparado à Ana Rosa Tanos, que foi às redes sociais nesta terça-feira (31/03) falar da sister.

Segundo a modelo, Rafa não é quem tenta mostrar no BBB. “Muita gente me perguntando sobre a Rafa, todos os meus seguidores sabem que já fomos amigas. Meu pai levava ela pra tudo quanto era lugar, porque ela não tinha dinheiro, mas ela nunca foi uma pessoa grata”, continua.

Em um vídeo com mais de quatro minutos, Ana revela suposos detalhes da vida pessoal da participante do BBB e afirma que eles deslegitimam a personalidade da sister. “Não é essa santa”, afirma.

“É uma marmita de sertanejo, que ela mesma se descrevia assim. Ela já pegou o Lucas Lucco, o Henrique, do Henrique e Diego, que foi de quem ela abortou e ele nem sabe, porque uma vez eu já tentei falar para ele. Três abortos ela fez dele”, acusou.

Marcando colunistas de diversos veículos, como Léo Dias, na publicação, ela também criticou o trabalho social da sister. “Fez bem pra algumas pessoas, mas fez mais ainda pra ela”.

“Muito bonito cuidar de criança da África, né? Por que não cuida das suas próprias crianças, que você tirou de dentro da sua barriga”, ironizou.

Repercussão

No Instagram, famosos criticaram a atitude da “ex-amiga” de Rafa e saíram em sua defesa. “Muita boca, pouco conteúdo! Próximo!”, escreveu o humorista Victor Sarro. A influenciadora Shantal Verdelho também se manifestou. “Gente que pesado essa menina sair falando isso tudo”, opinou.

Após o assunto ganhar projeção nas redes sociais, Ana Rosa Tanos tornou sua conta no Instagram privada. Ela é seguida por mais de 132 mil perfis