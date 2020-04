Bolsonaro deixa Alvorada e vai a Clube do Exército passar o feriado

O presidente Jair Bolsonaro aproveitou o feriado de Tiradentes, nesta terça-feira (21), para passar a data no Clube do Exército, em Brasília. Ao deixar a residência oficial, o chefe do Executivo não falou com a imprensa e apenas cumprimentou apoiadores.

Sorridente, Bolsonaro ouviu das pessoas que estavam na frente do Palácio que o Brasil estava com ele e que os adversários não conseguiriam derrubá-lo. O presidente ainda teve um momento de oração durante o breve momento com apoiadores.

Ao chegar ao clube, Bolsonaro também preferiu não conversar com jornalistas e entrou no local pelo Hotel de Trânsito de oficiais.

Durante a manhã desta terça, o presidente voltou a dizer que não está defendendo a economia com a volta ao trabalho, mas que está “defendendo os empregos”.

– No que depender de mim, nós vamos começar a flexibilizar e mostrar que não é esse o caminho. Quando chegar a conta, não queiram colocar no povo brasileiro – ressaltou.