Bolsonaro diz que tem o Brasil a zelar, enquanto Moro está preocupado com o próprio ego

Reuters

O presidente Jair Bolsonaro rebateu o ex-ministro da Justiça Sergio Moro, nesta sexta-feira (24), e afirmou que o ex-auxiliar está mais preocupado com seu próprio ego, enquanto ele tem o Brasil a zelar.

“Sabia que não seria fácil, uma coisa é você admirar uma pessoa, outra é conviver com ela, trabalhar com ela”, disse o presidente em pronunciamento no Palácio do Planalto, horas depois de Moro apresentar sua renúncia ao cargo de ministro da Justiça.

O presidente disse que pela manhã conversou com parlamentares durante café da manhã nesta sexta-feira e afirmou: “Hoje vocês conhecerão aquela pessoa que tem compromisso consigo próprio, com seu ego, e não com o Brasil.”

Bolsonaro negou ainda que tenha buscado interferir na Polícia Federal e disse que a lei lhe garante trocar o diretor-geral da corporação e o ministro sem precisar pedir autorização a ninguém.

“Dizer ao prezado ex-ministro Sergio Moro, como o senhor disse na sua coletiva que tinha uma biografia a zelar, eu tenho o Brasil para zelar”, afirmou.