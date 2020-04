Bolsonaro é ovacionado na chegada do QG do Exército

Neste domingo (19), o presidente Jair Bolsonaro fez uma visita ao Quartel-General do Exército Brasileiro, em Brasília, Distrito Federal, para comemorar o Dia do Exército.

No momento em que chegou, deparou-se com uma multidão em frente ao QG, que o ovacionou. Ela havia atendido a uma convocação nas redes sociais de protestos contra o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e a favor do líder do Executivo.

Quando desceu do carro, o presidente fez uma transmissão ao vivo pelas suas redes sociais da recepção. Alguns dos presentes levantavam cartazes, bandeiras do Brasil, de Israel e com frases favoráveis ao presidente, além de muitos serem vistos usando máscaras de proteção.

Alguns cartazes pediam intervenção militar no Brasil, outros davam apoio ao trabalho do governo federal. O presidente discursou para as pessoas de cima de um carro da polícia.

– Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. Nós não queremos negociar nada, nós queremos ação pelo Brasil. O que tinha de velho ficou para trás, nós temos um novo Brasil pela frente. Acredito em vocês – declarou.

