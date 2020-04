Brasil registra 1.532 mortes e 25.262 casos confirmados de Covid-19

Redação AM POST*

O Brasil registra 25.262 casos confirmados de covid-19 e o número de óbitos chegou a 1.532, conforme boletim divulgado nesta terça-feira (4) pelo Ministério da Saúde.

Representantes do governo federal participam nesta tarde (14) de coletiva de imprensa, no Palácio do Planalto, para atualizar dados e outras informações relacionadas às ações de combate à pandemia do novo coronavírus no Brasil.

Está prevista a participação dos ministros da Casa Civil, Braga Netto, da Saúde, Henrique Mandetta, da Cidadania, Onyx Lorenzoni, da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes.