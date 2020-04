Cachorro que teve focinho decepado é resgatado e recebe tratamento em Manaus

Redação AM POST

A deputada estadual Joana Darc (PL) resgatou o cachorro que teve o focinho e parte da boca decepados com um facão no município de Novo Aripuanã, distante 227 quilômetros de Manaus. O animal, batizado de “Guerreiro”, foi trazido para a capital amazonense, onde está recebendo tratamento médico veterinário adequado.

Após o ocorrido, Guerreiro ficou sob os cuidados dos voluntários Eder Alho e Ianara Carvalho. “O que aconteceu com este cão foi uma crueldade sem tamanho. Assim que soube, não medi esforços para trazê-lo para a capital, respeitando todas as medidas de prevenção contra o Coronavírus. Trata-se de uma vida, um animal que sofreu maus-tratos e eu não poderia ficar inerte diante disso”, relatou Joana.

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO) registrado no município, o suspeito do crime teria cometido o ato após o cão ter comido um peixe que estava sendo assado. Ainda segundo informações da polícia de Novo Aripuanã, o homem assinou um Termo de Ocorrência Circunstanciado (TCO) e o caso está sendo acompanhado pela Vara do município.

“Eu e minha equipe estamos acompanhando juridicamente este caso, pois maltratar animais é crime. Este homem merece ser punido conforme determina a lei”, frisou Joana.