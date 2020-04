Campanha de vacinação para policiais militares contra síndromes gripais iniciou neste sábado

Redação AM POST*

A Polícia Militar do Amazonas iniciou, na manhã deste sábado (25/04), a campanha de imunização de síndromes gripais, em sistema drive thru, no estacionamento do Comando Geral, no bairro Petrópolis. A iniciativa faz parte do pacote de medidas de prevenção a doenças infectocontagiosas.

Mais de cinco mil vacinas estão sendo disponibilizadas aos policiais militares. A ação tem como objetivo prevenir o contágio pela influenza (H1N1) e outras doenças. A medida será voltada inicialmente aos policiais da Unidades Operacionais e estendida posteriormente ao efetivo administrativo, às unidades dos municípios que compõem a Região Metropolitana de Manaus (RMM), demais municípios do interior e funcionários civis que trabalham na corporação. É necessária a apresentação da carteira de identidade e do cartão de vacina (caso tenha).

De acordo com o comandante geral da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte, este trabalho faz parte de uma estratégia mais ampla de prevenção que se iniciou com a distribuição dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI)e higienização de viaturas, lanchas, comandos especializados, Companhias Interativas Comunitárias (Cicom’s) para evitar contágio. “A polícia militar está preocupada acima de tudo com a vida do policial. Nenhum policial militar, nenhum combatente, está deixando de receber equipamentos e o apoio que ele necessita”, afirma.

O Comandante informou ainda que, para facilitar o atendimento aos policiais militares, a Diretoria de Saúde utiliza a plataforma SASI, na qual é realizada a triagem, marcação de consultas por videochamada ou presencial e dependendo da necessidade, o agendamento para o teste rápido. Ele explicou que, até o momento, foram feitas mais de 400 consultas e a partir de segunda-feira (27/04), será realizada em tempo real, onde o médico fará a videoconsulta, assim que for chamado.

O subdiretor da Diretoria de Saúde da Polícia Militar (DS), tenente-coronel Ken Fujimotto, avalia que o Governo do Estado, Polícia Militar e a Diretoria de Saúde estão alinhados para garantir que a campanha de vacinação atinja números expressivos de atendimento. “Essa campanha demonstra a preocupação e o comprometimento que o Comando Geral tem com a tropa, que está diuturnamente à frente da segurança pública”, concluiu o tenente-oronel.

Cabo Morais, que recebeu a vacina, considera importante ter um comando que se preocupa com o policial e que se faz presente na linha de batalha junto à população. “É bastante importante essa prevenção que o governo do Estado dá ao seu policial”, disse o cabo.