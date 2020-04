Carla Zambelli promete expor conversas inéditas com Sérgio Moro

Após ter trechos de conversas com Sergio Moro expostos na TV Globo pelo próprio ex-ministro, a deputada federal Carla Zambelli contra-atacou e prometeu divulgar mais conteúdos dos diálogos com o ex-juiz federal.

A parlamentar estará ao vivo no programa “Aqui Na Band”, nesta quinta-feira (30), às 9h, apresentado pelo jornalista Luis Ernesto Lacombe.

SERGIO MORO VAZA DIÁLOGOS APÓS SE DEMITIR DO GOVERNO

O ex-ministro da Justiça Sergio Moro, que deixou o governo na última sexta-feira (24), entregou ao Jornal Nacional, da TV Globo, trechos de conversas de WhatsApp entre ele e o presidente Jair Bolsonaro e, posteriormente, entre ele a deputada Carla Zambelli.

O objetivo das “provas” fornecidas por Moro era sustentar sua versão de que ele deixou o governo porque o presidente Jair Bolsonaro queria interferir politicamente na Polícia Federal. Um dos prints da conversa entre os dois mostra Bolsonaro reclamando que a Polícia Federal estaria investigando deputados bolsonaristas e que isto seria um motivo para a troca no comando da corporação, que estava sob comando de Maurício Valeixo, homem de confiança de Moro.

Já em conversa com Zambelli, Sergio Moro mostrou um trecho em que a deputada tenta convencê-lo de aceitar a troca no comando da PF sugerido por Bolsonaro. Em troca, ela garantia atuar para que Moro fosse indicado a ministro do Supremo Tribunal Federal.

Na versão de Bolsonaro, Sergio Moro havia barganhado com ele a demissão de Valeixo pela indicação ao STF.

– Mais de uma vez o senhor Sergio Moro disse: ‘Você pode trocar o Valeixo, sim, mas em novembro. Depois que me indicar para o STF’. Me desculpe, mas não é por aí. Reconheço as suas qualidades. Em chegando lá, se um dia chegar, pode fazer um bom trabalho, mas eu não troco. E outra coisa. É desmoralizante para um presidente ouvir isso – disse Bolsonaro em pronunciamento após a demissão de Moro.