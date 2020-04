Carlos Bolsonaro diz que Brasil partiu para o socialismo durante crise do coronavírus

Redação AM POST

O vereador do Rio de Janeiro e filho do presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro (Republicanos) afirmou que o Brasil “partiu para o socialismo” durante crise gerada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

A declaração do filho do presidente Jair Bolsonaro foi postada no Twitter. “O desenho é claro: partimos para o socialismo. Todos dependentes do estado até para comer, grandes empresas vão embora e o pequeno investidor não existe mais. Conseguem a passos largos fazer o que tentam desde antes de 1964. E tem gente preocupada com a fala do Presidente”, escreveu o vereador carioca.

