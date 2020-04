Casal morre após tirar selfie dirigindo no bairro Tarumã

Redação AM POST

Um casal, identificado como Jefferson Soares Mendonça, de 25 anos, e uma mulher identificada apenas como ‘Sinara’, morreu na manhã deste domingo (26), após colidir com a motocicleta que estavam em um caminhão em frente ao Condomínio Nascentes do Tarumã, na avenida do Turismo, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.

Testemunhas relataram que as vítimas não estavam em alta velocidade mas estavam distraídos tirando selfies e não perceberam o caminhão que estava estacionado e bateram. Com o impacto, o casal ficou preso nas ferragens e morreu na hora. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar os corpos.

A polícia está investigando as informações que apontam que o casal estava voltando de um balneário, em um comboio de amigos com mais 3 motos e 2.