Casos confirmados de coronavírus chegam a 200 no Amazonas

Redação AM POST

O Amazonas tem nesta quarta-feira (01/04) 25 novos casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19), totalizando 200. A atualização dos números foi realizada em live nas redes sociais do Governo do Amazonas, pelo Secretário de Atenção Especializada no Interior, Cássio Espírito Santo, e pela diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Rosemary Costa Pinto.

Segundo os dados processados até o final da manhã de hoje, foram informados 179 casos confirmados na capital e 21 no interior, sendo: Careiro da Várzea (1), Parintins (3), Manacapuru (6), Itacoatiara (4), Santo Antônio do Içá (4), Anori (1), Boca do Acre(1) e Novo Airão (1). Desses infectados, 138 estão em isolamento domiciliar, 106 esperando o resultado do Laboratório Central do Amazonas (Lacen-AM) e 31 apresentaram melhoras e saíram da quarentena. O número de óbitos continua em três e estão sob investigação. Há 42 pacientes em tratamento com cloroquina.

De acordo com Rosemary Pinto, além do caso do bebê de 1 ano infectado em Parintins mas sem sintomas graves existe também uma gestante infectada, no entanto, não há informações concretas se o feto pode ou não se contaminar.

Conforme a diretora-presidente da FVS, a violinista búlgara, Margarita Chtevera, veio a óbito ontem (31) e está sob investigação, mas ela já tinha outros problemas que poderiam ter causado o falecimento.

Rosemary frisou que se manter em quarentena é extremamente importante para não se contaminar e nem contaminar outras pessoas, ela também alertou idosos, que são do grupo de risco, e não estão levando a sério o isolamento social.

“No caminho para cá, vi diversos idosos andando na chuva, pelas ruas se eles contraírem Covid-19 eles vão agravar, vão pra UTI, vão precisar ser entubados e talvez algum deles irá morrer então é necessário que se leve a sério as advertências que damos aqui. Idosos fiquem em casa”, recomendou a diretora-presidente da FVS.