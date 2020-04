Casos de Covid-19 no Amazonas totalizam 4.801 e mortes pela doença chegam a 380

Redação AM POST*

O Amazonas registrou mais 464 casos de Covid-19, nesta quarta-feira (29/04), totalizando 4.801 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM). As unidades de saúde da rede pública têm, ao todo, 796 pacientes internados, entre suspeitos e confirmados, que recebem assistência médica hospitalar em leitos clínicos e em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Nas últimas 24 horas também foram confirmados mais 29 óbitos pela doença, elevando para 380 o total de mortes.

Entre os casos confirmados de Covid-19, há 268 pacientes internados, sendo 133 em leitos clínicos (51 na rede privada e 82 na rede pública) e 135 em UTI (57 na rede privada e 78 na rede pública).

Há ainda outros 954 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 748 estão em leitos clínicos (224 na rede privada e 524 na rede pública) e 206 estão em UTI (94 na rede privada e 112 na rede pública).

O boletim aponta que 2.666 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. De ontem para hoje, mais 31 pessoas se recuperaram da doença e estão fora do período de transmissão do vírus, totalizando, agora, 1.487 recuperados.

Municípios

Dos 4.801 casos confirmados no Amazonas até esta quarta-feira (29/04), 3.091 são de Manaus (64,38%) e 1.710 do interior do estado (35,62%).

Além da capital, 48 municípios já têm casos confirmados, entre eles: Manacapuru (405); Parintins (145); Iranduba e Itacoatiara com 115 casos cada; Maués (85); Tabatinga (83); Coari (70); Careiro Castanho (69); Carauari (66); Santo Antônio do Içá (61); Rio Preto da Eva (56); Autazes (52); Presidente Figueiredo (50); São Paulo de Olivença (33); Anori e Tefé com 27 casos cada; Amaturá (25); Benjamin Constant (24); Lábrea e Tapauá com 19 casos cada; Tonantins (18); Maraã (15); Careiro da Várzea (13); Boca do Acre e Manaquiri com 12 casos cada; Itapiranga (10); Beruri (9); Urucará (8) e Novo Aripuanã (7).

Os municípios de Fonte Boa e Silves tem cinco casos confirmados cada um. Com quatro casos confirmados cada estão Borba, Codajás, Manicoré, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira. Os municípios de Barcelos, Caapiranga, Jutaí, São Sebastião do Uatumã e Urucurituba tem três casos cada; Canutama e Humaitá têm dois casos cada. Os municípios com apenas um caso confirmado são: Anamã, Juruá e Nhamundá.

Óbitos

Entre pacientes da capital, até o momento, há o registro de 288 óbitos confirmados para o novo coronavírus.

Os 22 municípios do interior com óbitos confirmados até o momento são: Manacapuru (24), Parintins (10), Itacoatiara (9); Iranduba (7), Maués (7), Tabatinga (7), Coari (6), Careiro Castanho (3), Autazes (3), Presidente Figueiredo (2), Tefé (2), Manaquiri (2), Carauari (1), Rio Preto da Eva (1), São Paulo de Olivença (1), Itapiranga (1), Beruri (1), Urucará (1), Borba (1), Manicoré (1), Novo Airão (1) e Barcelos (1); totalizando 92 mortes por Covid-19 entre pacientes do interior.

Outros 51 óbitos estão em investigação e 26 foram descartados para o novo coronavírus. Mais informações podem ser encontradas nos sites www.coronavirus.amazonas.am.gov.br e www.saude.am.gov.br/painel/corona.