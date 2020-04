Cerca de 40 pessoas são detidas em festa dentro de motel

Redação AM POST*

Um grupo composto por aproximadamente 40 pessoas foi detido na última sexta-feira (10) pela guarda municipal de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, por participação em uma orgia regada a música, DJs e a entorpecentes dentro de uma suite de um motel da cidade.

As pessoas que estavam participando da “rave” foram detidas e encaminhadas para a Seccional da Cidade Nova, o delegado Alexandre Calvino está à frente do caso. Os envolvidos vão responder pelo crime de tráfico de drogas.

“A polícia recebeu a denúncia de que tinha uma aglomeração de pessoas e seria, a priori, uma situação de poluição sonora. Chegando lá (os guardas) perceberam que não era só isso. Eram várias pessoas reunidas em um ambiente confinado no motel. Mais de 35 pessoas. De acordo com o decreto governamental, não pode reunião com mais de 10 pessoas. De forma que descumpriram o artigo 268 do Código Penal. Ele fala sobre infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Também teve o consumo de entorpecentes e foram autuados por isso”, explicou Alexandre Calvino.

A Polícia Civil do Pará informou em nota que todos prestaram depoimento e assinaram Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por descumprirem decreto estadual que proíbe festas e aglomerações devido propagação do novo Coronavírus (Covid-19). O gerente do motel também foi autuado.