Redação AM POST

O cirurgião plástico, Carlos Roberto de Medeiros, veio a óbito nesta segunda-feira (13), vítima do novo coronavírus (Covid-19).

A informação foi dada pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas (Creman), que ontem também afirmou sobre a morte dos dois médicos Altamir Bindá e Raimundo Ferreira Rodrigues. Ambos estavam internados no Hospital Santo Alberto com o vírus.

Em nota, o Creman divulgou suas condolências pela perda do médico

Veja a nota na íntegra: