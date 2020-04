Corpo de jovem é encontrado com um tiro na cabeça e outro no olho no Parque São Pedro

Redação AM POST

Um jovem de 18 anos foi encontrado morto no meio da rua por volta das 5h30, na manhã dessa sexta-feira (3), na rua Elisa Lispector, no bairro Comunidade Parque São Pedro, na Zona Norte de Manaus.

Testemunhas relataram que a vítima seria um provável morador do bairro, e estava jogado no meio da rua com um tiro na cabeça e outro no olho. Ainda não há informações sobre autoria e motivação do crime.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.