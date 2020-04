“Correndo risco de pegar coronavírus foi lá negociar cargo”, diz Ronaldo Tiradentes sobre encontro de Braga com Bolsonaro

Redação AM POST*

O jornalista, Ronaldo Tiradentes, denunciou o senador Eduardo Braga (MDB) durante o programa Manhã de Notícias desta quinta-feira (23), dizendo que ele foi a Brasília ontem (22) negociar cargos no governo federal e não pedir ajuda para a saúde do Amazonas no enfrentamento a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

O senador participou de reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro, para entregar requerimento de intervenção federal no Amazonas, aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado em sessão virtual na segunda-feira (20).

“Você foi lá pedir a sua mamata. Você foi pedir emprego para o presidente da República, pedir a presidência da Eletrobras [estatal que comanda o setor de energia no país]”, disparou Tiradentes no programa.

Eduardo Braga, que segundo o apresentador é diabético, saiu de sua residência em Brasília para participar do encontro com Bolsonaro. “Olha a ambição desse cara, correndo risco de pegar coronavírus foi lá para negociar cargo. Você não foi pedir ajuda para o Amazonas que isso você nunca pediu”, afirmou Ronaldo.

A possível intervenção na saúde do estado foi descartada após conversa do ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, com o governador do Amazonas Wilson Lima. Ambos falaram de ações do Planalto para auxiliar o estado, mas o governador, que seria o responsável por solicitar uma intervenção, disse que ela não é necessária.