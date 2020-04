Covid-19: Amazonas ultrapassa marca de mil pacientes recuperados e HPS Delphina Aziz tem mais de 50 altas médicas

Redação AM POST*

O Amazonas registra, nesta sexta-feira (24/04), 1.037 pacientes recuperados do novo coronavírus, que estão fora do período de transmissão da doença. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM). Na mesma data, o Hospital Delphina Aziz, unidade referência para tratamento de Covid-19 no Amazonas, atingiu a marca de 53 altas médicas de pacientes que venceram a doença.

De acordo com a FVS, são considerados fora do período de transmissão os pacientes com diagnóstico confirmado para Covid-19, que cumpriram 14 dias preconizados da doença e que não apresentam mais sintomas, como febre, tosse e falta de ar.

“Estamos, nós da equipe de saúde, muito felizes com a recuperação desses pacientes. Isso para nós é motivo de grande esperança, é saber que nós estamos trabalhando muito, mas que estamos conseguindo alguns êxitos”, destacou a diretora-presidente da FVS, Rosemary Pinto.

Entre os pacientes recuperados, estão os que cumpriram isolamento domiciliar e também pessoas que precisaram de assistência hospitalar e receberam alta. Somente no HPS Delphina Aziz, referência para Covid-19 no Amazonas, foram 53 altas entre os dias 27 de março e 24 de abril.

Isolamento social

O idoso Azamor Tavares, de 77 anos, foi um dos pacientes que teve alta no Hospital Delphina Aziz e alertou para que as pessoas cumpram o isolamento social para evitar a contaminação.

“Tive a infelicidade de contrair esse vírus. Quem ainda pensa que é brincadeira, não faça isso. O negócio é sério. Agradeço a Deus por estar saindo e por essas moças e rapazes, eles são um pedaço do céu que Deus transformou em enfermeiros, trabalhadores, para cuidar da gente aqui na Terra”, disse.

Maria de Nazaré Araújo, de 71 anos, também está entre os 1.037 pacientes recuperados. A idosa ficou internada durante dez dias no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) e Policlínica Danilo Corrêa e no Hospital de Combate à Covid-19, na Nilton Lins. Três dias após a alta, ela continua em casa, seguindo os cuidados.

“Eu agradeço muito às pessoas que cuidaram de mim, primeiro lá no Danilo Corrêa, agradeço muito. Eles são muito atenciosos. Que Deus abençoe todos, médicos, enfermeiros e também lá no Nilton Lins. Tudo muito bem, que Deus abençoe todos, livre e guarde. Esse é o meu agradecimento. Vida nova para mim e para todos”, comemorou Maria.

Cuidados em casa

Depois de receber alta médica, os pacientes confirmados de Covid-19 devem manter os cuidados de higiene, higienizando sempre as mãos e utensílios utilizados, bem como utilizando máscara para sair de casa. É preciso também seguir todas as orientações dadas pelos médicos que os atenderam.

“Os cuidados dependem muito do grau de acometimento dos pacientes. Quem teve um grau leve precisa manter uma alimentação saudável, descanso, hidratação, mas não tiveram o organismo tão sobrecarregado. Quem passou por um quadro mais sério, por internação ou até mesmo por uma UTI, precisa de um cuidado especial. Eles precisam seguir rigorosamente as orientações médicas que tiveram durante a alta, se alimentar adequadamente, pois eles precisam ajudar o organismo a se recuperar”, afirmou a diretora-presidente da FVS.

Rosemary Pinto reforçou ainda a importância de manter o isolamento social, mesmo após se recuperar de um quadro confirmado de Covid-19.

“Todos, os que tiveram quadros leves ou quadros graves devem permanecer em isolamento social. Não mais o isolamento domiciliar, separado em um quarto de todo mundo, mas evitando contato com outras pessoas e permanecendo em casa. Eles passaram por uma experiência, são sobreviventes, e precisam levar essa lição para os outros, evitando que as pessoas que convivem com eles se exponham lá fora, contraiam o vírus e passem pela mesma experiência que eles passaram”, reforçou.