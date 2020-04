Cresce o número de PMs mortos em decorrência da Covid-19 no Amazonas

Redação AM POST

Dois sargentos da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), identificados como Raimundo Nonato da Silva Alexandre, de 47 anos, e Clevilane Menandes dos Santos, morreram devido ao novo coronavírus (Covid-19), com esses casos, já são seis mortes de PMs pela doença no Estado.

O sargento Raimundo, era lotado na 8ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), município de Iranduba (distante a 20 quilômetros da capital) e estava internado no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Aziz. Já o sargento de reserva Clevilane, estava internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campos Sales.

A Associação dos Praças da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Amazonas (APPBMAM), informou que cerca de 100 policiais estão afastados de suas funções e alguns internados por conta da covid-19. Há dois membros do corpo bombeiros também infectados.