Davi Alcolumbre critica pedido de uso do fundão contra Covid-19

Nesta terça-feira (14), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), criticou o pedido feito por alguns parlamentares para que os recursos do fundo eleitoral sejam utilizados no combate ao coronavírus. Para ele, a defesa da medida feita por seus colegas é “demagogia”.

A declaração foi dada durante uma sessão virtual do Senado. Alcolumbre considerou que os recursos do fundo não irão resolver o problema do combate à Covid-19 e, caso sejam usados dessa forma, podem comprometer as eleições.

– Quero dizer a todos os líderes e ao Brasil, que eu sou muito feliz de viver em um país democrático. Todos nós, muitos lutaram para que tivéssemos a possibilidade de exercer o direito do voto. Eu vou continuar trabalhando para defender a democracia e vou respeitar aqueles que defendem a demagogia. Com todo o respeito àqueles que são contrários, mas eu vou defender a democracia, e deixe que outros defendam a demagogia – ressaltou.

Na sessão desta terça, o presidente do Senado ainda afirmou que seu posicionamento é “em defesa das instituições”.

– Como presidente do Senado e chefe de poder, eu vou me manter na linha, em respeito às instituições. Eu me comprometi, nesta função importante que exerço, a defender a democracia, a defender as instituições e a defender os brasileiros. Faço isso na defesa das instituições, desde o primeiro dia que cheguei à Presidência do Senado Federal. Sei o tamanho da minha responsabilidade. Faço isso em defesa de todos os brasileiros – desatacou.

Alcolumbre também afirmou que o Senado está aprovando as medidas necessárias para o Brasil enfrentar a epidemia.

– Estamos nós todos aqui defendendo a vida dos brasileiros. Aprovando matérias importantes, apoiando o governo nas ações fundamentais, focados em salvar a vida dos nossos brasileiros. Iniciativas que protegem as empresas, que protegem os empregos dos brasileiros, estão sendo tomadas – apontou.