Débora Mafra é pré-candidata após trabalho de destaque na delegacia da mulher

Redação AM POST*

Destaque na luta pelos direitos e proteção à mulher, a delegada Débora Mafra, 50, apresenta números positivos após passagem pela Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM). Em cinco anos à frente da delegacia, Mafra deu andamento a mais de 26 mil procedimentos relativos às demandas femininas. Com objetivo de participar do pleito eleitoral deste ano, Débora Mafra é pré-candidata pelo Partido Social Cristão (PSC).

“A mulher, historicamente, quase sempre fora considerada como coisa, não como pessoa. Como coisa, parte dos homens quiseram colocá-la onde lhe aprouvesse, o que deixou a mulher sempre em segundo plano. Essas distorções vieram sendo corrigidas já faz algum tempo, mas ainda não chegou no nivelamento. Daí a importância de se abraçar a essa bandeira de luta, na tentativa de equalizar essas lamentáveis distorções sociais históricas”, destacou Débora.

Dos 18 anos que tem como policial civil, metade deles como escrivã e outra parte como delegada, Débora é formada, ainda, em direito, habilitação essa que lhe deu bagagem para desempenhar relevante trabalho enquanto esteve como titular da DECCM e a impulsionar os números de procedimentos relacionados às mulheres, como, aqui destaca-se medidas protetivas e inquéritos, além de outros atendimentos.

É por acreditar em dias melhores que Débora Mafra lançou seu nome como pré-candidata à eleição deste ano. “Atualmente, tendo em vista a pregação feita no sentido de que as mulheres devem participar mais do comando, no geral, decidi praticar tal comando, quando verifiquei que em cargo político poderia fazer mais para melhorar a vida social, e assim me desincompatibilizei com objetivo de participar do pleito eleitoral, e atualmente estou como pré-candidata à cargo eletivo pelo PSC, não estando ainda definido o cargo, o que ficará sob a escolha do partido”, afirmou.