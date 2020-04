Decreto municipal suspende eventos públicos até junho para evitar contágio pelo coronavírus em Manaus

Redação AM POST*

A Prefeitura de Manaus suspendeu, até o final de junho deste ano, a concessão de licenças para eventos públicos de qualquer natureza, como medida para evitar as aglomerações e as possibilidades de contágio pelo novo coronavírus, causador da Covid-19, que já tem 1.459 casos confirmados somente em Manaus, até quinta-feira, 16/4. A medida foi publicada por Decreto nº 4.809, no Diário Oficial do Município de 16/4, e amplia a decisão anterior publicada em março deste ano, que suspendia a licença para eventos com público superior a 100 pessoas.

“Reforço a necessidade de evitar aglomerações e o pedido para que as pessoas fiquem em casa e, se tiverem que ir às ruas por qualquer motivo, que tomem as medidas de prevenção como o uso de máscaras, mesmo as caseiras como já recomendamos, o distanciamento seguro, de até dois metros entre pessoas, e a higienização recomendada pelos órgãos de saúde, como a lavagem das mãos com água e sabão e o uso de álcool em gel”, disse o prefeito Arthur Virgílio Neto.

“Não é hora para festas, comemorações e concentrações públicas. Estamos enfrentando um inimigo invisível, do qual não conhecemos as armas e as táticas. Portanto, nossa única defesa como cidadão é manter o isolamento social e atendermos as recomendações dos especialistas em saúde”, afirmou Arthur. “A Prefeitura de Manaus e o seu prefeito estão fazendo tudo o que é possível e até o impossível para dar garantias de tratamento e de prevenção, acesso à saúde para todos, incluindo nossas populações rurais, ribeirinhas e indígenas, para que possamos manter o maior número de pessoas possível a salvo”, afirmou o prefeito.

O primeiro decreto nesse sentido foi publicado em 25 de março, suspendendo a licença para eventos com públicos superior a 100 pessoas e cessando as licenças já concedidas até aquela data. Desta vez, o decreto amplia a suspensão para eventos de qualquer natureza e com qualquer público.