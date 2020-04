Delegado Péricles afirma que está com covid-19

Redação AM POST

O deputado estadual Delegado Péricles (PSL) utilizou suas redes sociais , na manhã deste domingo (26), para informar à população que está com covid-19. “Estou bem, sem sintomas no momento, mas o resultado que recebi ontem testou positivo. Fiz um teste há oito dias, mas tinha dado negativo. Eu estava gripado, com um pouco de falta de ar naquele momento”, afirmou.

De acordo com o deputado, o exame de tomografia a qual foi submetido na noite de ontem mostrou que o momento de que seria “a fase mais crítica” da doença, no seu caso já passou.

“Meu pulmão está ok. Apenas um pouco de anemia e necessidade de mais alguns dias de cuidado e já estarei de alta e sem transmitir a doença daqui alguns dias”, continuou.

O parlamentar aproveitou para reforçar à população a necessidade de dar continuidade a todos os cuidados necessários a fim de evitar a contaminação. “Vamos ter cautela e muito cuidado. Eu estou entre os casos que terão sintomas leves ou serão assintomáticos. Mas uma pequena parcela precisará de atendimento na rede pública de saúde e não há vagas. Rezo e tenho trabalhado para que passemos por tudo isso o mais rápido possível”, concluiu.