Delegado Péricles defende adiamento da eleição e fundo eleitoral para combate Coronavírus

O deputado estadual Delegado Péricles utilizou suas redes sociais, na noite dessa quarta-feira (1), para defender a utilização do fundo eleitoral no combate ao Coronavírus e o adiamento da campanha eleitoral deste ano. De acordo com o deputado estadual, é absurdo que bilhões sejam destinados para campanha eleitoral enquanto a saúde do país enfrenta triste realidade e tenta evitar caos maior diante de uma pandemia.

“São R$2,5 bilhões e meio serão destinados para a campanha deste ano enquanto nos hospitais pessoas morrem por falta de estrutura, falta de leitos de UTI; profissionais de saúde estão adoecendo e se arriscando sem equipamentos de proteção, sem os EPIs, na tentativa de salvar vidas”, destacou o parlamentar.

Segundo o deputado, é necessário que os políticos tenham a sensibilidade de entender que não é o momento para se investir em campanhas eleitorais. “Eu sugiro e defendo sim a destinação de todo esse dinheiro público ao combate ao Coronavírus. Que outros políticos tomem o mesmo posicionamento”, concluiu.