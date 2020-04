Demissão de Mandetta é articulada por Bolsonaro no Palácio do Planalto

Redação AM POST*

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, deve ser demitido ainda nesta segunda-feira (6) pelo presidente Jair Bolsonaro e o ato oficial de exoneração está sendo preparado nesta tarde no Palácio do Planalto. A informação é do jornal O Globo que afirma ter confirmado com auxiliares do mandatário.

De acordo com a reportagem, o cargo possivelmente será ocupado pelo deputado federal Osmar Terra (MDB-RS), que almoçou hoje com Bolsonaro e os ministros Walter Braga Netto (Casa Civil), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), Jorge Oliveira (Secretaria-Geral) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional).

Auxiliares do presidente dizem que a permanência de Mandetta no cargo se tornou insustentável após uma série de críticas de Bolsonaro à sua atuação no enfrentamento à Covid-19. Ele foi acusado pelo mandatário de falta de humildade, em entrevista na última quinta-feira, e contrariou o presidente ao defender o isolamento e o distanciamento social para combater a disseminação da Covid-19.

Terra é visto no Palácio do Planalto como uma “cabeça mais alinhada” ao presidente. Hoje, em artigo publicado na Folha, o ex-ministro faz ressalvas em relação à quarentena e sugere flexibilizações, como tem defendido o presidente.