Dependentes químicos abrigados na Arena Amadeu Teixeira serão encaminhados para centro de apoio e de recuperação

Redação AM POST*

Uma parceria firmada entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), com a Igreja Pentecostal Jesus Cristo Está Voltando, vai encaminhar para tratamento os dependentes químicos que estão abrigados na Arena Amadeu Teixeira. Atualmente, 92 pessoas em situação de rua estão abrigadas no local. O Governo do Amazonas já realizou mais de 3.800 atendimentos no local.

A iniciativa da Igreja Pentecostal já existe através do projeto Alimentando Vidas – Cinco Pães e Dois Peixinhos. Após a pandemia, a ideia é realizar uma triagem com as pessoas em situação de rua amparadas na Arena, e, em seguida, ajudá-las a abandonar a dependência química encaminhando este público para centros de apoio e recuperação ligados à igreja.

De acordo com a secretária da Sejusc, Caroline Braz, a Sejusc já vem realizando um trabalho de conscientização na Arena Amadeu Teixeira. Os assistidos têm participado de rodas de conversa voltadas à temática da prevenção ao uso e abuso de álcool e drogas, além de atendimento psicológico e social.

“Essa parceria vem somar esforços para que essa população se sinta acolhida, tendo mais um grupo atuando no acompanhamento espiritual e de palestras. Isso é muito importante para que essas pessoas consigam transformar suas vidas neste momento, refletindo sobre onde estão e onde querem chegar. Só tenho a agradecer por essa parceria”, destacou Braz.

O coordenador do projeto, o pastor Moisés de Jesus, acrescenta que a ação já reúne mais de 100 participantes. “Fazemos esse trabalho há anos com pessoas em situação de rua e dependentes químicos. Temos parceria com casas de apoio e centros de recuperação, e sabemos que será de grande valor esta ajuda ao Governo do Estado”.

Atuação forte

O Governo do Amazonas tem atuado em diversas frentes para atender a população mais vulnerável. Desde o dia 25 de março, a Sejusc, a Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) iniciaram uma triagem social e execução dos serviços no abrigo emergencial destinado à população em situação de rua, localizado na Arena Amadeu Teixeira. No local, são ofertados banhos e três refeições (café da manhã, almoço e jantar) aos assistidos, que também recebem doações de itens de higiene pessoal e roupas. Já foram realizados mais de 3.800 atendimentos no local. Atualmente, 92 pessoas em situação de rua estão abrigadas.

Além das ações para a população em situação de rua, o Governo do Amazonas continua atuando, por meio de atendimento domiciliar através de uma equipe volante, para atender mulheres em situação de violência doméstica, idosos, crianças e adolescentes e PcDs.

Alimentos

Por meio de uma ação conjunta entre Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), vinculada à Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), Sejusc, FPS e Seas, o Governo do Amazonas já doou 263 toneladas de alimentos para instituições que atuam com pessoas em situação de vulnerabilidade social, além de mais de cinco mil kits de álcool em gel para 40 grupos de idosos do Amazonas que alcançaram mais de duas mil pessoas.