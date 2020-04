Deputada Joana Darc diz que não apresentou proposta para Lockdown no Amazonas

Redação AM POST*

A deputada estadual Joana Darc (PL) esclarece que não protocolou projeto de lei, requerimento ou indicativo solicitando “Lockdown” no Estado do Amazonas. Diante da situação da saúde pública e do crescimento de casos de Covid-19 no Estado, a parlamentar entende que outras ações devem ser realizadas para frear aglomerações, uma vez que o isolamento social não está sendo respeitado conforme determina a Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e Governo do Estado.

Durante sessão plenária virtual desta quarta-feira (29), Joana Darc solicitou fiscalização intensa e propôs que a Prefeitura de Manaus adote medidas para evitar o fluxo de pessoas em feiras e mercados da cidade, debateu juntamente com os outros parlamentares sobre o Lockdown e seus resultados em outras cidades e países, mas não chegou a protocolar ou requerer que a medida fosse implementada no Amazonas, conforme foi noticiado em um blog de notícias amazonense e grupos de WhatsApp.

“Sou favorável a medidas mais rigorosas para conter a propagação do novo coronavírus no Amazonas, mas as informações divulgadas que propus “lockdown” são inverídicas. Nós, deputados, debatemos sobre o assunto na Sesssão Virtual, mas o que propus foram requerimentos cobrando medidas contra aglomeração em feiras, direcionado à Prefeitura de Manaus, e apoio policial nas agências da Caixa Econômica Federal, onde as pessoas estão se expondo a riscos de saúde e também de segurança, este direcionado ao Governo”, ressaltou.

O lockdown ou bloqueio total, é quando se interrompe o deslocamento, permanecendo ativos os serviços essenciais como saúde e segurança pública. Essa medida requer estudos de impacto e não pode ser realizada de maneira irresponsável, ainda conforme Joana Darc.