Deputada pede suporte da PM nas saídas das agências da Caixa Econômica Federal do Amazonas

Redação AM POST*

Diante do expressivo número de pessoas que estão procurando agências bancárias para realização de saques do auxílio emergencial, a deputada estadual Joana Darc (PL) sugeriu ao Governo do Estado o suporte de policiais militares nas saídas das agências da Caixa Econômica Federal, para coibirem furtos e roubos, além de ajudarem na organização das filas que se formam do lado de fora das unidades.

O requerimento foi protocolado durante sessão virtual da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). De acordo com a deputada, o momento de pandemia e estado de calamidade pública exige reforço a mais na organização das filas, cujas medidas de distanciamento não estão sendo respeitadas por boa parte dos beneficiários, conforme se tem visto nos noticiários. A situação se repete no interior do Estado. Também há relatos de criminosos que estão se aproveitando do momento para roubarem os beneficiários.

“Considerando a autorização do pagamento em espécie do Auxílio Emergencial nas agências da Caixa Econômica Federal e, em consequência disso, o aumento das aglomerações na frente dessas instituições financeiras, há uma preocupação acerca da segurança dos beneficiários do programa do Governo Federal, isto porque, podem ser vítimas de assaltos ou furtos realizados logo após o saque da quantia do benefício em espécie”, justifica a deputada.

Ainda segundo o requerimento de Joana, a Polícia Militar do Amazonas deve atuar de forma efetiva contra essa modalidade criminosa, visando garantir a segurança e a manutenção do benefício assegurado para “àqueles que mais necessitam nesse momento extremamente delicado”. “Aproveitando o ensejo da operação, os policiais também poderiam atuar na organização das filas. Vemos diariamente vídeos de confusões, aglomerações e outros problemas causados por conta do grande número de pessoas nas agências da Caixa Econômica Federal. É preciso que as pessoas mantenham o distanciamento social recomendado pela Organização Mundial de Saúde, afim de prevenir as pessoas de contágio pelo contato entre os consumidores”, reforça a parlamentar.