Deputado destina R$ 4,8 milhões de emendas impositivas para o combate da Covid-19 no Amazonas

Preocupado com o avanço do novo coronavírus (Covid-19) no Amazonas, o deputado estadual Wilker Barreto (Podemos) destinou R$ 4.843.597,50 de suas emendas impositivas para o enfrentamento da pandemia no Estado. O montante, que representa 69,29% da totalidade de emendas do parlamentar, será exclusivamente para medidas de prevenção e combate da doença, que já contaminou 3.833 pessoas e causou 304 mortes em todo o Amazonas.

Desta verba, R$ 3.703.597,50 foram para ações de enfrentamento da Covid-19 no Estado, sendo R$ 2.203.597,50 milhões para os municípios do interior, que somam 1.111 casos (29%), e R$ 1.500.000,00 milhão para Manaus, que concentra 2.722 casos da doença (71%).

“Estamos numa guerra contra uma pandemia, por isso, acredito que todo e possível recurso deve ser para aprimorar, intensificar e aumentar o combate, bem como tratamento do Coronavírus. Minhas emendas são tanto para o interior, quanto para a Capital, pois cada local tem suas especificidades”, explicou o Líder da Minoria na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Além disso, Barreto repassou R$ 1.140.000,00 para os hospitais da capital amazonense, direcionando o valor para a compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos profissionais da saúde.

“Nossos profissionais da saúde precisam estar protegidos, pois são soldados lutando pela vida e expostos. Recebo inúmeras denúncias de falta de EPI nos hospitais e do atraso de salários, muitos estão há 7 meses sem receber por descaso do Governo e não podem, também, conviver com o medo de uma infecção. É preciso combater de forma séria e responsável, por isso, indiquei esse benefício aos profissionais”, ponderou o deputado.