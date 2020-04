Deputado quer que Governo e prefeituras organizem filas causadas pelo auxílio emergencial em bancos e lotéricas do Amazonas

Redação AM POST*

A busca pelo auxílio emergencial pago pelo Governo Federal tem levado milhares de pessoas às agências bancárias e casas lotéricas em Manaus e no interior do Estado. O pagamento tem gerado grandes filas que desrespeitam as regras de aglomeração e de combate ao coronavírus.

Na tentativa de resolver o problema, o deputado estadual Fausto Jr. (PV) está sugerindo ao Governo do Estado e às prefeituras a formação de uma ação conjunta. Objetivo é unir forças por meio da Polícia Militar, guardas municipais e órgãos de defesa do consumidor para organizar filas em casas lotéricas e agências bancárias.

Fausto Jr, que é presidente da comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), disse que está conversando com dezenas de prefeitos para implementar a fiscalização das filas.

“Estamos alertando os prefeitos sobre a importância de evitar aglomerações nas filas”, afirmou Fausto. “Sem fiscalização e orientação, as pessoas continuarão amontadas, favorecendo a disseminação do coronavírus”, acrescentou.

Para garantir o cumprimento às regras contra aglomeração, o parlamentar defende a formação da ação conjunta. “É hora de unirmos esforços. A ação conjunta entre governo e prefeituras é fundamental para contermos o avanço da doença”, defende Fausto.

A indicação para formação da ação conjunta foi encaminhada nesta quarta-feira (22) ao governador Wilson Lima (PSC) e às prefeituras dos 62 municípios do Estado, por meio de um documento encaminhado pela Assembleia Legislativa.