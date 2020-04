Deputado Ricardo Nicolau anuncia que está com Covid-19

Redação AM POST*

O deputado estadual, Ricardo Nicolau (PSD), que está de licença não remunerada das funções parlamentares por 60 dias para atuar como diretor do Grupo Samel, anunciou na noite desta quarta-feira, (22), que está infectado pelo novo coronavírus (Covid-19) e em isolamento domiciliar.

“Hoje, eu fui na Samel e testei positivo para o coronavírus. Fizemos uma tomografia e eu testei positivo. Já iniciei o meu tratamento de forma precoce. É o mesmo tratamento que eu defendo que seja feito para todas as pessoas. Graças a Deus, eu estou bem”, revelou o parlamentar.

De acordo com Ricardo Nicolau seu trabalho de coordenador do Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes continuará à distância. “Vamos continuar trabalhando para que o Hospital de Campanha possa atender cada vez mais pessoas. Hoje vai ser um dia importante, de muitas altas. E nós estaremos aqui contribuindo e trabalhando para que as pessoas possam ser tratadas com dignidade”, explicou.