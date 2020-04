Detran-AM faz restituição de veículos apreendidos em Manacapuru neste sábado

Redação AM POST

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) informa aos condutores da cidade de Manacapuru que tiveram veículos removidos durante ação de fiscalização realizada nessa quinta-feira (16/04), que os mesmos serão entregues aos devidos proprietários neste sábado (18/04) no Posto do Detran-AM, localizado no PAC da cidade.

A entrega se iniciará às 9h da manhã e o proprietário vai precisar levar os seguintes documentos originais:

– CNH, RG e CPF;

-Comprovante de residência atualizado;

-CRV (documento de trânsferência), CRLV (documento do veículo) ou nota fiscal em caso do veículo ainda não ter sido emplacado.

Importante lembrar, ainda, que os condutores que não forem habilitados deverão levar uma pessoa com CNH. E, em caso do veículo ser uma motocicleta, o condutor deve levar o capacete.

O Detran-AM pede ainda que as pessoas não façam aglomeração para respeitar as normas de distanciamento mínimo em virtude do risco de contaminação da Covid-19.

Fiscalização – Ontem o Governo do Estado realizou ações para dar cumprimento ao decreto estadual que restringiu o funcionamento de estabelecimento comerciais não essenciais, uma vez que a cidade é a segunda em casos do novo coronavírus no Amazonas.

Uma das ações realizadas foi uma fiscalização do Detran-AM que abordou 514 veículos e acabou removendo apenas 24 veículos (23 motos e um carro) por infrações graves relativas a legislação de trânsito.

Os demais condutores abordados receberam orientação pedagógica sobre a importância do isolamento social pelo bem de suas próprias vidas, uma vez que o índice de contágio por habitante em Manacapuru é o maior do Amazonas, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Susam).