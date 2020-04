Dezessete detentos da 36ª DIP de Rio Preto da Eva são transferidos para Manaus

Redação AM POST*

A Polícia Civil do Amazonas realizou, no início da tarde da última sexta-feira (03/03), por volta das 14h, a transferência de 17 detentos que estavam custodiados na carceragem da 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Rio Preto da Eva (município distante 57 quilômetros em linha reta da capital). A ação, sob o comando da delegada-geral Emília Ferraz e coordenação dos delegados Sylvia Laureana e Carlos Alberto Alencar, titular e adjunto da unidade policial, respectivamente, contou com o apoio de agentes da Secretaria do Estado de Administração Penitenciária (Seap).

De acordo com a titular da 36ª DIP, no total, foram transferidos 15 presos provisórios e outros dois indivíduos condenados, que já estão cumprindo pena. Todos os detentos são do sexo masculino, e estavam respondendo por diferentes crimes, como, por exemplo, tráfico de drogas, estupro, homicídio e latrocínio.

“A transferência foi planejada com o intuito de garantir condições mínimas de bem-estar dos presos, inclusive evitando o risco de contaminação de doenças contagiosas, especialmente neste período em que o mundo inteiro enfrenta uma pandemia de coronavírus”, explicou a delegada Sylvia.

Laureana destacou, ainda, que as atividades policiais poderão ser realizadas com mais tranquilidade, já que, com as carceragens disponíveis, não haverá a preocupação com problemas ocasionados por superlotações. A transferência foi uma determinação judicial, expedida no dia 26 de março de 2020, pelo juiz Carlos Jardim, da Vara de Justiça de Rio Preto da Eva.

Os 17 detentos foram encaminhados à Central de Recebimento e Triagem (CRT). Em seguida, eles serão encaminhados para uma unidade prisional da capital.