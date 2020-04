Dois suspeitos de Covid-19 são transferidos em UTI aérea de Parintins para Manaus

Redação AM POST*

A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) transferiu para Manaus, na tarde desta sexta-feira (10/04), por meio de UTI aérea, dois pacientes de Parintins suspeitos de Covid-19. Ambos estão estáveis e receberam os primeiros cuidados de assistência no próprio município, incluindo a realização de tomografia. Outros dois pacientes de Parintins que também precisam de atenção especializada devem ser removidos para a capital ainda hoje.

Com as novas remoções, chega a 12 o número de pacientes transferidos para a capital pela UTI aérea, entre suspeitos e confirmados de Covid-19. Segundo a Susam, o Estado dispõe de três aeronaves com UTI exclusivas para casos da doença, que são utilizadas de acordo com a necessidade de cada caso e a distância do município de origem do paciente. Cada aeronave está equipada com todo o aparato necessário para realizar os atendimentos e tem capacidade para transportar até dois pacientes.

O fluxo de transferência específico criado para atender casos do novo coronavírus envolve também transporte rodoviário e fluvial. Nos municípios de Itacoatiara e Manacapuru, como o acesso é terrestre, foram disponibilizadas ambulâncias exclusivas para a remoção de pacientes. Outras duas ambulâncias ficam de prontidão em Manaus para fazer o deslocamento de quem chega por via fluvial.