Dupla é presa após arrombamento em estabelecimento comercial de Tabatinga

Redação AM POST*

Dois homens suspeitos de arrombamento a estabelecimento comercial e em posse de entorpecentes, foram presos na noite deste domingo (12/04) por policiais militares do 8° Batalhão de Polícia Militar (BPM) no bairro Vila Verde, do município de Tabatinga, distante 1.108 quilômetros de Manaus.

As equipes em patrulhamento ostensivo de rotina foram acionadas via Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom) para averiguar a ocorrência de um possível arrombamento de um estabelecimento comercial.

Os policiais se dirigiram ao local, onde foram constatados sinais de arrombamento, como cadeados cortados. Ninguém foi encontrado no local, de modo que os envolvidos fugiram quando perceberam a chegada das viaturas.

Foram realizadas buscas nas proximidades, onde os policiais obtiveram algumas informações, conseguindo localizar e capturar os dois homens, que confessaram a participação no crime. Em busca pessoal, foram encontradas no bolso de um deles duas trouxinhas de substância entorpecente, supostamente cocaína.

Diante dos fatos, os dois suspeitos foram conduzidos e apresentados na 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC), para esclarecimentos e procedimentos cabíveis.