Dupla é presa por descumprir decreto que determina isolamento social em Juruá

Redação AM POST*

Policiais militares do 6° Grupamento de Polícia Militar (GPM) detiveram, na madrugada desta terça-feira (07/04), dois homens, de 18 e 22 anos, por perturbação do sossego e por descumprirem decreto municipal determinando isolamento social, no bairro São Francisco, no município de Juruá (a 672 km de Manaus, em linha reta).

Os policiais receberam denúncia, via linha direta, informando que dois homens estavam em via pública causando desordem e descumprindo o Decreto Municipal n° 06/2020 de Prevenção à Covid-19. A equipe foi ao local e constatou a veracidade da denúncia. A dupla foi detida e conduzida até à Delegacia de Juruá para os procedimentos cabíveis.

A Polícia Militar orienta que é importante a sociedade permanecer em isolamento social enquanto perdurar a pandemia do novo coronavírus.