Dupla é presa por furto tentado na zona leste de Manaus

Redação AM POST

Policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, na madrugada desta terça-feira (14/04), um homem de 26 anos, suspeito de furto tentado em uma loja localizada na avenida Autaz Mirim, bairro Tancredo Neves, zona leste da capital.

Os policiais que atenderam à ocorrência faziam patrulhamento na zona leste quando foram acionados pelo Supervisor de Área (SA), por volta das 1h30, com a informação de que dois indivíduos estariam no interior de uma loja localizada na avenida Autaz Mirim. Ao chegar ao local, as guarnições fizeram o cerco e aguardaram a chegada do gerente.

Em ato contínuo, adentraram a loja e logo observaram um buraco feito com uma marreta, em uma das paredes, por onde os suspeitos teriam entrado. Realizada as buscas, ninguém foi encontrado. Uma hora depois, o gerente da loja ligou informando que os vigilantes haviam encontrado e imobilizado um dos suspeitos, que estava escondido debaixo de uma cama.

A guarnição retornou ao local e fez a detenção do suspeito, que foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.