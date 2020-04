Eduardo Bolsonaro é chamado de ‘bandido’ por Joice Hasselmann

Os deputados federais Eduardo Bolsonaro (sem partido) e Joice Hasselmann (PSL-SP) seguem trocando farpas nas redes sociais. Ao criticar a CPMI das fake news, o filho do presidente foi chamado de “bandido” e “bananinha” por sua ex-correligionária.

“Pede quebra de sigilo do meu telefone, bananinha, e pede para publicarem as mensagens do seu pai que estão lá. Bandido”, escreveu Joice em resposta a Eduardo no Twitter.

O deputado comentou sobre a hashtah “#GabinetedaPeppa”, que ainda figura entre os assuntos mais comentados da rede social. “Será que a CPMI dos memes (fake news) vai investigar isso? Pedir quebra de sigilo e etc.?”, questionou.

Mais cedo, em entrevista à CNN Brasil, Joice Hasselmann fez novas críticas à família Bolsonaro, desta vez ao presidente. A deputada afirmou que a direita errou ao elegê-lo e precisa se corrigir.

“Nós não votamos em um Deus. Votamos em um homem que lamentavelmente enganou o Brasil, que é falho, que tem mentido”, disse ela.

https://www.facebook.com/watch/?v=532971134055049

Fonte: UOL