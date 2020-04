Eduardo Bolsonaro e Regina Duarte são processados por herdeiros de Marisa Letícia

Estadão Conteúdo

Os herdeiros de Marisa Letícia Lula da Silva, que foi casada com o ex-presidente Lula, anunciaram nesta segunda-feira, 27, que vão à Justiça contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e a secretária especial da Cultura, Regina Duarte. Segundo a família da ex-primeira-dama, morta em fevereiro de 2017, o deputado e a secretária divulgaram mentiras na internet que atingem “a memória e honra de Dona Marisa”, informa o nota publicada no site de Lula.

Eduardo Bolsonaro publicou em sua conta no Twitter que Marisa Letícia tinha um patrimônio de R$ 256 milhões, quando o valor verdadeiro é, segundo advogados dos herdeiros, de 26 mil reais. A informação falsa foi posteriormente publicada por Regina Duarte em sua do Instagram.

De acordo com o que divulgou o site de Lula, a família da ex-primeira-dama pede indenização de R$ 131.408,70 tanto ao filho do presidente Jair Bolsonaro quanto à ex-atriz global. Segundo a nota, “a ação também pede que os requeridos sejam condenados a publicar em suas redes sociais a sentença condenatória com o valor correto do investimento de Dona Marisa, corrigindo a desinformação propagada por eles”.