Em Itacoatiara, uso de máscara passa a ser obrigatório e multa para quem desobedecer é de R$ 300

Redação AM POST*

O prefeito Antonio Peixoto, do município de Itacoatiara (a 274 quilômetros de Manaus), decretou a obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços públicos e em situações de interação social, com o intuito de diminuir a contaminação do novo coronavírus (Covid-19) na cidade que registra 116 casos confirmados e 10 óbitos pela doença.

Os rebeldes que desobedecerem a medida de proteção da população poderão ser multados em R$ 300 podendo o valor chegar a R$ 600 em caso de reincidência.

A determinação é válida até 31 de maio de 2020, podendo ser prorrogada em caso de necessidade. Eventos particulares e públicos também foram suspensos, além da proibição de transporte de passageiros pelo rio Amazonas e rodovia AM-010.

