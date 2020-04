Em Manaus, diretora do SPA do São Raimundo morre vítima de coronavírus

Redação AM POST

Ana Valéria Costa de Matos, de 51 anos, que era diretora do Serviço de Pronto Atendimento (SPA do São Raimundo) e estava diagnosticada com o novo coronavírus (Covid-19) morreu na tarde neste sábado (18), no Hospital Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, onde estava internada em estado grave desde o último dia 4 deste mês.

Ela estava sendo mantida em ventilação mecânica na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. Ana Valéria foi incluída entre os casos confirmados da doença no dia 10 de abril.

A Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas (Susam) lamentou a morte da servidora que era formada em Administração Hospitalar pelo Centro Universitário Nilton Lins e atuava como agente administrativa concursada da Susam desde 1985.