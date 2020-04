Em Manaus, familiares de vítimas de Covid-19 temem enterrar parentes em sacos plásticos

Redação AM POST

Familiares de pessoas contaminadas com o novo Coronavírus (Covid-19), se preocupam com a possibilidade de enterrar os corpos em sacos plásticos. O motivo da situação é devido a grande demanda que as funerárias estão tendo em Manaus.

A princípio houve a informação de que Governo Federal iria disponibilizar aviões para ajudar na chegada dos caixões nos municípios, mas a informação foi negada pela instituição.

Os cemitérios da capital já chegaram a registrar mais de 100 enterros por dia nas últimas semanas, entre os enterros não apenas contaminados mas de outras causas naturais e isso tem gerado aumento exponencial.