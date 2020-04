Em Manaus, população pode ter atendimento psicológico on-line neste período de isolamento social

Redação AM POST*

A determinação de isolamento social como medida para conter a disseminação do novo coronavírus, causador da Covid-19, em Manaus, levou a Prefeitura de Manaus a reorientar os serviços de atendimentos psicológicos disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que poderão ocorrer de maneira virtual, por ser a forma mais segura e adequada ao momento, com o “Apoio Psicológico On-line”. O atendimento será inclusive aos feriados, sábado e domingo, das 8h às 16h, e de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h.

“A pandemia provocada pelo novo coronavírus está exigindo dos serviços de saúde a adoção de medidas que visem a quebra da transmissão do vírus, e isso passa primordialmente pelo isolamento social, o que pode causar impactos não positivos na saúde psicológica de muita gente. Por essa razão, o prefeito Arthur Virgílio Neto orientou que disponibilizássemos um canal para dar apoio a quem precisar desse tipo de atendimento, sem precisar sair de casa”, explica o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi.

O “Apoio Psicológico On-line” tem como objetivo oferecer acolhimento e orientação àqueles que estão manifestando desconforto/sofrimento emocional, especialmente em decorrência do cenário atual de pandemia da Covid-19. O foco do serviço é facilitar o acesso ao profissional de Psicologia, sem deixar de prestar a assistência em saúde mental para as demandas provocadas pela situação de pandemia, em tempos de isolamento social.

Os atendimentos ocorrem por meio de acesso ao aplicativo de mensagens Whatsapp, garantindo o sigilo e a privacidade dos interlocutores. O acesso dos usuários aos números de contato para o “Serviço de Apoio Psicológico On-line” acontece via Chat Saúde On Line (http://covid19.manaus.am.gov.br), que direciona o usuário aos telefones institucionais da Semsa, por meio dos quais os profissionais psicólogos dão início ao atendimento.