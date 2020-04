Em Manaus, serviços essenciais são mantidos no ponto facultativo de segunda-feira (20)

Redação AM POST*

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, decretou ponto facultativo na segunda-feira, 20/4, véspera de feriado nacional de Tiradentes, em todos órgãos e entidades municipais. Entretanto, os serviços essenciais serão mantidos na cidade. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Município de nº 4.820, da última quarta-feira, 15/4.

Limpeza

Os serviços da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) seguem normalmente a programação no ponto facultativo de segunda-feira. As atividades de coleta domiciliar, capina, varrição, limpeza de igarapés e mutirão acontecem sem alterações também. No feriado, os serviços cumprem pausa e funcionam em expediente de plantão, com varrição nas principais avenidas e Centro de Manaus.

Comércio

O mercado municipal Adolpho Lisboa funciona somente até as 12h na segunda-feira e no feriado de Tiradentes. Já as galerias populares e Shopping Phelippe Daou permanecem fechados, em medida para evitar a propagação do novo coronavírus na cidade.

Saúde

Na Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), as 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) preferenciais para atendimentos de casos suspeitos de Síndromes Respiratórias e Covid-19 vão realizar atendimentos no sábado, 18/4, domingo, 19, e terça-feira, 21, das 8h às 12 horas, e na segunda- feira, 20, das 8h às 18 horas.

Estarão funcionando, em regime de plantão, os serviços essenciais de urgência e emergência do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Manaus), da Maternidade Dr. Moura Tapajóz, e o programa de profilaxia da raiva na UBS Dr. José Rayol dos Santos, na avenida Constantino Nery, ao lado do Hemoam.

Endereço das 14 UBSs

UBS Dr. José Amazonas Palhano – Rua Antônio Mathias, s/nº, São José II

UBS Maria Leonor Brilhante: Avenida Autaz Mirim, s/nº –Tancredo Neves

UBS Leonor de Freitas: Avenida Brasil, s/nº –Compensa II

UBS Deodato de Miranda Leão: Avenida Presidente Dutra, s/nº –Glória

UBS Augias Gadelha: Rua A, nº15 –Cidade Nova I

UBS José Rayol Dos Santos: Avenida Constantino Nery, s/nº –Chapada

UBS Morro da Liberdade: Rua São Benedito, s/nº –Morro da Liberdade

UBS Alfredo Campos: Rua André Araújo, s/nº – Zumbi II

UBS Balbina Mestrinho: Rua 17, nº 170 –Cidade Nova

UBS Major Sálvio Belota: Ruas das Samambaias, nº 786 –Santa Etelvina

UBS Luiz Montenegro: Rua Pico das Águas, nº 527, Nossa Senhora das Graças

UBS Petrópolis: Rua Delfim de Souza, s/nº – Petrópolis

UBS Ivone Lima, Rua Luiz Corrente, nº 469 – Coroado

UBS Arthur Virgílio: Travessa 10, nº 3015 – Amazonino Mendes